«Прививайтесь»: Уткин эмоционально отреагировал на смерть футболиста Ковбы

Журналист и блогер Василий Уткин эмоционально отреагировал на смерть бывшего футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. После известия о гибели игрока от коронавирусной инфекции он призвал всех вакцинироваться. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Очень жаль Дениса Ковбу. «Крылья», за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости. Уход из жизни в 42 — ужасно. Прививайтесь,— написал Уткин.

Бывший игрок сборной Белоруссии и «Крыльев Советов» умер в возрасте 42 лет после того, как оказался в реанимации в тяжёлом состоянии с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса умер пятикратный чемпион Европы по дзюдо и шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко. Он ушёл из жизни 13 ноября в возрасте 77 лет.