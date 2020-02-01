https://static.news.ru/photo/7632bbd6-4507-11ea-98a4-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гинер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о стоимости акций московского клуба.

Мы с ВЭБ заказывали оценку у компании из «большой пятёрки». Они оценили в 24 миллиарда рублей, — сказал Гинер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. Это будет временной мерой, чтобы дать возможность клубу развиваться. Долг клуба образовался в результате строительства стадиона «ВЭБ Арена», на которое ВЭБ в 2013 году выдал кредит в $240 млн, писал NEWS.ru.