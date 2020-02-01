Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о стоимости акций московского клуба.
Мы с ВЭБ заказывали оценку у компании из «большой пятёрки». Они оценили в 24 миллиарда рублей, — сказал Гинер в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. Это будет временной мерой, чтобы дать возможность клубу развиваться. Долг клуба образовался в результате строительства стадиона «ВЭБ Арена», на которое ВЭБ в 2013 году выдал кредит в $240 млн, писал NEWS.ru.
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