Президент «Барселоны» назвал имя нового главного тренера

https://static.news.ru/photo/629f79be-e189-11ea-9784-fa163e074e61_660.jpg Рональд Куман Фото: Christian Charisius/Global Look Press

Главным наставником «каталонцев» станет Нидерландский специалист Рональд Куман. Об этом сообщил президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу.

Интервью с ним транслировалось клубным ТВ.

Тренером команды станет Куман, если не произойдёт никаких неожиданностей, — сказал Бартомеу.

Накануне был уволен и главный тренер команды Кике Сетьен.

14 августа «Барселона» проиграла германской «Баварии» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 2:8. В испанском первенстве каталонцы заняли второе место и уступили первое место мадридскому «Реалу». В четвертьфинале Кубка страны «Барселона» проиграла «Атлетико».

В «Барселоне» Сетьен проработал с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил Эрнесто Вальверде.

Как писал NEWS.ru, ранее футбольный клуб «Краснодар» в домашнем поединке третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграл тульский «Арсенал».