Президент «Барселоны» назвал имя нового главного тренера

Главным наставником «каталонцев» станет Нидерландский специалист Рональд Куман. Об этом сообщил президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу.
Интервью с ним транслировалось клубным ТВ.
Тренером команды станет Куман, если не произойдёт никаких неожиданностей, — сказал Бартомеу.
Накануне был уволен и главный тренер команды Кике Сетьен.
14 августа «Барселона» проиграла германской «Баварии» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 2:8. В испанском первенстве каталонцы заняли второе место и уступили первое место мадридскому «Реалу». В четвертьфинале Кубка страны «Барселона» проиграла «Атлетико».
В «Барселоне» Сетьен проработал с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил Эрнесто Вальверде.
Как писал NEWS.ru, ранее футбольный клуб «Краснодар» в домашнем поединке третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграл тульский «Арсенал».
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