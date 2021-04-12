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Футбол

Попали под поезд: «Спартак» уступил «Локомотиву»

10:56, 12 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В московском дерби, прошедшем в рамках 25-го тура РПЛ, «Локомотив» уверено одолел «Спартак» 2:0.

В составе «железнодорожников» забитыми голами отметились гвинейский легионер Франсуа Камано и россиянин Фёдор Смолов.

Победа позволила подопечными Марко Николича выйти на третье место в чемпионате и сократить отставание от идущего вторым «Спартака» до одного очка. «Красно-белые» же, в свою очередь, уже на семь очков отстали от уверенно идущего к третьему чемпионству подряд «Зенита».

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

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