Попали под поезд: «Спартак» уступил «Локомотиву»

В московском дерби, прошедшем в рамках 25-го тура РПЛ, «Локомотив» уверено одолел «Спартак» 2:0.
В составе «железнодорожников» забитыми голами отметились гвинейский легионер Франсуа Камано и россиянин Фёдор Смолов.
Победа позволила подопечными Марко Николича выйти на третье место в чемпионате и сократить отставание от идущего вторым «Спартака» до одного очка. «Красно-белые» же, в свою очередь, уже на семь очков отстали от уверенно идущего к третьему чемпионству подряд «Зенита».
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Сергей Лантюхов/NEWS.RU