Помазун: тренер вратарей ЦСКА пишет мне после каждого матча

https://static.news.ru/photo/5150fe1e-f127-11ea-b3af-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fc_ue

Вратарь футбольного клуба ЦСКА (Москва), выступающий на правах аренды за «Урал» из Екатеринбурга, рассказал, как восприняли «армейцы» новость об уходе.

Все очень хорошо восприняли эту новость, потому что прекрасно понимали, что мне нужна практика. Игорь (Акинфеев) и ребята пожелали удачи. Сергей Иванович Овчинников (тренер вратарей ЦСКА - прим. NEWS.ru) дал пару напутствий в большей степени с вратарской точки зрения: где нужно быть поспокойнее, где нужно быть увереннее. Мы с ним до сих пор держим связь, он мне после каждого матча пишет. Обсуждаем мои дела в «Урале», я его про ЦСКА спрашиваю. За «армейцами» я как-никак успеваю следить, — сказал Помазун в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Илья Помазун выступает за ЦСКА с 2012 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в двух матчах Кубка России, а также один раз появился на поле в Лиге Европы. В аренду в екатеринбургский клуб перешёл в августе 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Илья Помазун не жалеет о том, что решился на аренду только сейчас.