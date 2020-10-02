Полузащитник «Спартака» Зобнин рассказал о желании поиграть в Европе

https://static.news.ru/photo/9bd3528e-04d2-11eb-b288-fa163e074e61_660.jpg Роман Зобнин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

26-летний полузащитник сборной России по футболу и вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.

Есть ли желание поиграть в Европе? Размытый вопрос такой. Мне кажется, когда у тебя есть предложение от той же «Аталанты», то ты не отказываешься — я точно не откажусь. Но тут нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, семья, — рассказал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также игрок оценил свою трансферную стоимость. Зобнин отметил, что его никто не будет продавать за €5 млн, а за сумму в €10 млн «никто не возьмёт».

Футболист перешёл в стан «красно-белых» в 2016 году из «Динамо» за €3 млн. Всего он отыграл за «Спартак» 103 матча, в которых забил пять мячей. В нынешнем сезоне он вышел на поле пять раз и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом заканчивается летом 2024 года.

NEWS.ru писал, что чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал Россию «мощной, большой и холодной». Свою Родину он оценил как «дом» с высоким и качественным уровнем жизни.