Племянник Кадырова забил первый гол за «Ахмат»

«Ахмат» обыграл московский «Кайрат» в матче Кубка России со счётом 3:0. При этом первый гол с пенальти забил Абубакар Кадыров – племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет Sports.ru.

Это первый гол 25-летнего напaдающего во взрослом футболе за клуб из Грозного. За первую команду он прoвёл третий матч.

За вторую команду «Ахмата» Кадырoв провёл 126 матчей. Он забил 11 голов и отдал 1 результaтивный пас.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал восемь футболистов «Ахмата» и одного игрока «Локомотива» после массовой потасовки на молодёжном первенстве страны. Арбитр встречи во время беспорядков показал три красные карточки.