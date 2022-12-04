Первый гол Месси в плей-офф ЧМ вывел Аргентину в четвертьфинал в Катаре Сборная Аргентины обыграла Австралию и вышла в четветьфинал ЧМ-2022, где сыграет с Нидерландами

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. В 1/8 финала подопечные Лионеля Скалоне обыграли команду Австралии со счетом 2:1.

На 35-й минуте счет отктрыл Лионель Месси. Для него этот гол стал первым в карьере на стадии плей-офф чемпионатов мира. На 57-й минуте преимущество южноамериканцев удвоил Юлиан Альварес. Австралийцы отыграли один мяч благодаря срезавшему мяч в свои ворота аргентинскому хавбеку Энцо Фернандесу. Мяч срикошетил от его головы после дальнего удара.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре, где сыграют со сборной Нидерландов. Ранее в субботу подопечные Луи ван Гала обыгрыли команду США со счетом 3:1.

Накануне сообщалось, что футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи. Болельщики бегали по улицам, кидали в полицейских фейерверки и камни. Полиция перекрыла улицы и проводила жесткие задержания. До этого команда Марокко в последнем матче обыграла Канаду со счетом 2:1. Команда во второй раз в истории сыграет в плей-офф.