Пеле перестали лечить от рака и будут оказывать только паллиативную помощь Бразильского футболиста Пеле перестали лечить от рака и будут оказывать только паллиативную помощь

Фото: Nick Zonna/Global Look Press

Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту)

Легендарного бразильского футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле перестали лечить от рака, так как химиотерапия больше не дает нужный результат, сообщает Reuters. Ему продолжат оказывать только паллиативную помощь.

82-летнему экс-игроку отныне помогают только облегчить боль и справиться с одышкой. Сеансы химиотерапии решено было прекратить.

30 ноября стало известно, что Пеле был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Врачи выявили у бывшего нападающего многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

В сентябре 2021 года футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря Пеле был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Пеле выигрывал в составе сборной Бразилии чемпионаты мира 1958, 1962 и 1970 годов, в мире его прозвали Королем футбола.