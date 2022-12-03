Легендарного бразильского футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле перестали лечить от рака, так как химиотерапия больше не дает нужный результат, сообщает Reuters. Ему продолжат оказывать только паллиативную помощь.
82-летнему экс-игроку отныне помогают только облегчить боль и справиться с одышкой. Сеансы химиотерапии решено было прекратить.
30 ноября стало известно, что Пеле был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Врачи выявили у бывшего нападающего многочисленные отеки и сердечную недостаточность.
В сентябре 2021 года футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря Пеле был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.
Пеле выигрывал в составе сборной Бразилии чемпионаты мира 1958, 1962 и 1970 годов, в мире его прозвали Королем футбола.