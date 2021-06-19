«Нужно вспомнить матч с Испанией»: Игнатьев рассказал, как обыграть датчан

https://static.news.ru/photo/bccbaddc-d26e-11eb-9d2d-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа на Евро-2020 между командами Дании и России.

Не всегда то, что мы видим является достоверной информацией. Бывает в спорте так, что в нужный момент спортсмен делает головокружительные вещи, которые он вряд ли когда-нибудь ещё сможет повторить. У нас есть такой пример из жизни — матч со сборной Испании. Объективности ради скажем, что ни один болельщик не мог предположить, что мы обыграем их. Сегодня, перед игрой с Данией, нужно вспомнить матч с Испанией. Наша команда должна приложить сверхусилия, чтобы обыграть датчан, — сказал Игнатьев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также специалист считает, что по предыдущим играм на Евро-2020 сборная Дании превосходила Россию.

Датская команда достойно провела два матча. Хотя результат на табло говорит о противоположном (после двух туров ноль очков у команды — прим. NEWS.ru). Иногда табло бывает красноречивее всех результатов, — заключил он.

Матч между сборными Дании и России состоится 21 июня в Копенгагене. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на слова нападающего национальной команды Дании Юссуфа Поульсена в адрес России.