Нурмагомедов немногословно отреагировал на создание Суперлиги

https://static.news.ru/photo/49e7f4d4-a0e5-11eb-ab16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выступил против создания футбольного турнира «Суперлига». Соответствующий комментарий появился под публикацией «433» на странице в Instagram.

Как считает экс-чемпион, это бессмысленный ход ведущих европейских футбольных клубов.

No way, — написал Нурмагомедов, что можно перевести как «ни за что», «никаких шансов», «ни в коем случае», «бесполезно».

Ранее сообщалось, что 12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».