Нулевая игра: новая сборная России не смогла забить Таджикистану Товарищеский матч в Душанбе с местной сборной не порадовал зрителей ничем, но создала угрозу их жизни

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок сборной России Сергей Пиняев (в центре) в товарищеском матче по футболу между сборными командами Таджикистана и России

Пока 32 лучшие сборные мира готовятся к стартующему через дня чемпионату мира, российская команда проводит товарщиеские матчи с соперниками из Средней Азии. 17 ноября подопечные Валерия Карпина на Центральном стадионе в Душанбе вышли против коллег из Таджикистана и не смогли их победить, несмотря на заметное преимущество на поле. Разница в классе должна была быть огромной, ведь в составе таджикской команды нет ни одного игрока уровня российской Премьер-лиги. Общая стоимость всех футболистов команды — € 6 млн, россиян в полтора десятка раз больше. Но в итоге — 0:0, почти без моментов.

Соперники из одного региона

Сборная России в этом году проводит лишь второй матч. Как известно, команду отстранили от всех официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА после 24 февраля. Когда это отстранение закончится, не скажет никто. И пока оно идет, подопечные Валерия Карпина могут проводить лишь товарищеские матчи.

Единственную встречу в 2022 году российские футболисты провели в сентябре на выезде против сборной Киргизии и победили 2:1. Это был первый матч команды за 314 дней. А следующий матч пройдет уже 20 ноября — в Ташкенте с командой Узбекистана. Игра начнется в 15:00 по Москве.

Изначально в эти даты Россия могла сыграть с командой Боснии и Герцеговины, но местная футбольная ассоциация отказалась от встречи. Против выступили ведущие игроки: Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

Сколько матчей сборная проведет в следующем году неизвестно, в отборе к Евро-2024 она не сыграет. Известно только, что командой по-прежнему будет руководить Валерий Карпин. 5 ноября Российский футбольный союз продлил контракт с ним контракт. Новое соглашение будет действовать до августа 2024 года.

Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» Киргизия - Россия. Товарищеский матч мужских национальных сборных

Проблемы до матча

Интересные ситуации, свяазнные с матчем Таджикистан — Россия начали возникать еще до стартового свитска. Где-то за час до него на стадионе в Душанбе погасло освещение. Но матч не перенесли, свет успели вернуть вовремя.

Еще один настораживающий момент — потенциально опасная ситуация у входа на стадион. Там едва не образовалась смертельная давка, так как толпа людей напирала, а дверь на территорию арены была открыта лишь одна — причем не полностью. Люди под натиском толпы прижимались к металлическому забору. К счастью, насколько известно, обошлось без жертв.

В итоге 20-тысячный стадион забился до окатаза, и атмосфера была классной. Чем-то она напоминала чемпионат мира-2010 в Южной Африке, а именно — звуками специальных дудок, вувузел.

Что первый, что второй

Увы, сам матч получился крайне скромным на интересные события. Внимания заслуживают разве что два момента. Во-первых, пять дебютантов в сборной России: Владимир Сычевой («Оренбург»), Сергей Пиняев («Крылья Советов)», Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Селихов («Спартак») и Александр Солдатенков («Крылья Советов»). 18-летний Пиняев заодно стал и самым молодым игроком сборной России в истории, на пару месяцев превзойдя Игоря Акинфеева, впервые сыгравшего за сборную в 2004 году. Пиняев тогда, кстати, еще не родился.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок сборной Таджикистана Вахдат Ханонов и игрок сборной России Сергей Пиняев (справа) в товарищеском матче по футболу между сборными командами Таджикистана и России

Еще один момент, заслуживающий внимания — гол хавбека сборной России Даниила Уткина, забитый за десять минут до конца матча. Сперва показалось, что он был забит честно, но судья его отменил из-за фола, который случился в несвязанном с голом эпизоде. Нарушение правил, справедливости ради, действительно было, игроки сборной России не спорили.

Итоговый результат — 0:0. Блеклая игра, но чего еще можно было ожидать от фактически новой команды, у которой нет и не может быть никаких турнирных задач. Валерий Карпин — потрясающе умеет мотивировать, но даже он вряд ли может заставить игроков умирать на поле, когда умирать по сути не за что, а до долгожданного отпуска осталось всего несколько дней.