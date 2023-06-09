Новые интимные видео Дзюбы: что за ролик, кто слил его в Telegram В Сети опять появились кадры с обнаженным экс-капитаном сборной России

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Артём Дзюба

9 июня в социальных сетях были опубликованы отрывки интимного видео футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Это не первый подобный случай, произошедший с экс-форвардом сборной России: в 2020 году интернет обсуждал гениталии спортсмена. Как Дзюба отреагировал на новый слив информации и что он говорил в видеозаписи — в материале NEWS.ru.

Что говорит и показывает Дзюба в интимных видео

Интимные видео Артема Дзюбы появились в Telegram. В одном из отрывков бывший игрок сборной России по футболу лежит на кровати и делится своими сексуальными фантазиями, обращаясь к неизвестной девушке.

«Обожаю тебя! Ты такая красивая-красивая у меня. Неземная! Скучаю по тебе очень сильно, думаю о тебе постоянно. Постоянно-постоянно. Мечтаю целоваться с тобой, мечтаю тебя обнимать, трогать, на ручки взять...»

На другой записи Дзюба показывает обнаженные части тела. Как отмечает портал Sports.ru, этим роликам может быть несколько лет. По мнению авторов издания, злоумышленники взломали технику (ноутбук или мобильный телефон) Дзюбы, чтобы получить его личные данные и доступ к архиву.

«Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, ее взломали», — говорится в сообщении Telegram-канала, который первым опубликовал новые видео футболиста.

Видеозаписи действительно старые?

По информации Telegram-канала «Мутко против», интимные видео с участием Артема Дзюбы, которые сегодня появились в соцсетях, были украдены одновременно с прошлым нашумевшим роликом — в 2020 году.

Тогда его лишили капитанской повязки в петербургском «Зените», а тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал игрока на ноябрьские матчи национальной команды.

«Все мы грешные. Я немного виноват, могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я очень ценю тех, кто остается со мной. Я не идеален и никогда об этом не говорил. Надеюсь, что в целом я смогу прожить достойно свою жизнь и буду в любом случае хорошим человеком, который иногда оступался и ошибался», — сказал он в 2020 году.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Артём Дзюба

Как отреагировал Дзюба на слив видео

По словам Артема, новыми роликами неизвестные «опять пытаются что-то раздуть».

«Честно могу сказать, что уже этот эпизод был, и я эту страницу перевернул, сделал много всяких выводов, проанализировал. Возвращаться к этому я не хочу. Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо. Мне в принципе это уже неинтересно, это на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой вообще. Прошу к этому спокойнее относиться», — сказал футболист в видеообращении в Telegram.

Что посоветовал Дзюбе Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на новые видео с Дзюбой. В своем Telegram-канале он посоветовал футболисту московского «Локомотива» найти нормальную девушку.

«Либо видео украли, либо девушка — профурсетка. Артему нужно уже давно стать более разборчивым. Пусть обратится к футбольным фанатам „Зенита“, они могут помочь ему подсказать красивую нормальную девушку, а не профурсетку, которая решила прославиться, выставляя личные видео Артема», — написал Милонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

В какие еще скандалы попадал Дзюба

Сливы интимных видео — не единственная скандальная ситуация, в которую попадал Дзюба в последние годы. После завоеванного чемпионства с «Зенитом» в 2020-м Артем в раздевалке записал неоднозначное видео с иранским форвардом Сердаром Азмуном. Это попало в ролик клубного телевидения «Зенита» и вызвало международный скандал.

Генеральный директор петербургского ФК Александр Медведев выступил в защиту Дзюбы.

«Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни все время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Вы сами видели это видео и можете судить о том, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче», — отметил Медведев.

После этих слов комитет по этике РФС оштрафовал Александра Медведева на 200 тысяч рублей, ведь гендиректор «Зенита» нелестно высказался и о команде красно-белых.

Дзюба признался, что после случая в раздевалке на него стали обращать внимание не только женщины, но и мужчины. «Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия этих ребят расстроится, но увы и ах! Я не ваш, парни!» — рассказал футболист в интервью Нобелю Арустамяну.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Еще одна скандальная ситуация произошла в жизни Дзюбы в 2015 году. На базе сборной России футболиста сфотографировали с телеведущей Марией Орзул. Пара целовалась и обнималась в припаркованном автомобиле. На тот момент и футболист, и журналистка не были свободны: у обоих были семьи. Как позже рассказывала Мария, в 2015-м она уже не жила с мужем — медиаменеджером Александром Тащиным, но они не успели оформить развод.

После скандала Орзул и ее супруг окончательно разошлись, а Дзюбе удалось сохранить брак с женой Кристиной и даже стать отцом во второй раз в 2016-м. Сам футболист раскаялся.

«Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала», — признавался Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу».

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