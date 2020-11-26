Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/472dadba-2fe3-11eb-b5c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/manuel.neuer

Голкипер мюнхенского клуба «Бавария» Мануэль Нойер одержал в Лиге чемпионов 15-ю победу подряд, побив рекорд португальца Криштиану Роналду.

25 ноября немецкая команда победила в матче с австрийским «Зальцбургом». Встреча закончилась со счётом 3:1.

Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который одержал в Лиге чемпионов 14 побед подряд, когда выступал за мадридский «Реал».

За последний месяц особо отметился ещё один футболист «Баварии» — 10 ноября стало известно, что 32-летний Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов мира 2020 года по версии издания Goal.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Международной федерации футбола (ФИФА) назвали номинантов на награды лучшему игроку, лучшему вратарю и лучшему тренеру года. Среди претендентов на звание лучшего полевого игрока — Криштиану Роналду, Лионель Месси и нападающий немецкой «Баварии» Роберт Левандовски.