Роналду, Месси и Левандовски номинированы на лучшего игрока года

https://static.news.ru/photo/b2b94ad2-2f14-11eb-b329-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Международной федерации футбола (ФИФА) назвали номинантов на награды лучшему игроку, лучшему вратарю и лучшему тренеру года. Среди претендентов на звание лучшего полевого игрока — Криштиану Роналду, Лионель Месси и нападающий немецкой «Баварии» Роберт Левандовски.

На награду претендуют всего двенадцать футболистов, среди которых Неймар («Пари Сен-Жермен»), Серхио Рамос («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»). На звание лучшего тренера номинированы пять специалистов, в том числе Зинедин Зидан (мадридский «Реал»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Марсело Бьелса («Лидс»). Лучшего вратаря ФИФА предлагает выбрать из шести кандидатур. Полный список номинантов федерация опубликовала на своем официальном сайте, там же можно проголосовать за кандидата в каждой номинации.

Как сообщал NEWS.ru, 32-летний игрок сборной Польши по футболу и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов мира 2020 года по версии издания Goal. В прошлом сезоне поляк провёл за немецкий клуб 47 матчей, в которых забил 55 мячей. С «Баварией» Левандовски выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.