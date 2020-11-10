Нападающий «Баварии» Левандовски назван лучшим футболистом 2020 года

https://static.news.ru/photo/f28bec08-2377-11eb-acd1-fa163e074e61_660.jpg Роберт Левандовски Фото: facebook.com/rl9official

32-летний игрок сборной Польши по футболу и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов мира 2020 года по версии издания Goal.

В прошлом сезоне поляк провёл за немецкий клуб 47 матчей, в которых забил 55 мячей. С «Баварией» Левандовски выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На втором месте в рейтинге расположился 29-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, третье место у 33-летнего нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, на четвёртом месте 28-летний бразилец Неймар, выступающий за ПСЖ, на пятом месте 35-летняя звезда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Также в рейтинг вошли Килиан Мбаппе, Виржил ван Дейк, Карим Бензема, Томас Мюллер и Садио Мане.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году ФИФА признала лучшим футболистом года Лионеля Месси. Тогда на награду также претендовали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а также Криштиану Роналду.