https://static.news.ru/photo/b2b7b660-de41-11e9-bd34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcelo Machado de Melo/www.imago-images.de/Global Look Press

В Милане прошла церемония награждения Международной федерации футбола (ФИФА). Лучшим футболистом стал нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

В сезоне-2018/19 32-летний форвард сыграл 50 матчей за «гранатовых». В его активе 73 очка (51 гол и 22 результативные передачи).

Кроме Месси на награду также претендовали защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк и нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который не явился на церемонию.

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