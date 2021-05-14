Николич подвёл итоги сезона для «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/fb9fe5d6-b64a-11eb-8d5b-96000091f725_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал победу над «Уралом» с минимальным счётом 1:0 и подвёл итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч с передачи Фёдора Смолова забил Дмитрий Рыбчинский.

Мы создали очень много моментов, просто не забивали. Ребята заслужили победу. Хочу поблагодарить команду за все матчи, которые я здесь. Можно сказать, полтора сезона. В Сербии есть пословица «Не легко, но всегда красиво». В начале турнира в нас никто не верил, но мы боролись, выиграли Кубок. Мы лучшая команда России. Я горжусь командой и этим результатом. Хочу поблагодарить болельщиков. Сейчас надо немного отдохнуть, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Он положительно оценил итоги игрового года, но считает, что первые полтора месяца были ужасны. При этом подчеркнул, что только внутри команды знают, с какими проблемами пришлось работать. Николич подчеркнул, что никогда «не вынесет сор из избы».

Кто умеет читать между строк, поймёт, что я хотел сказать, — заключил он.

Ранее наставник «Урала» Юрий Матвеев оценил поражение «Локомотиву» и два удаления игроков своей команды. Более того, судейством российский специалист остался доволен.