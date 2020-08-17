Никола Моро перешёл в московское «Динамо»

https://static.news.ru/photo/24ee56de-e0a4-11ea-9494-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/moronikola

Российский футбольный клуб «Динамо» сообщил о трансфере хорватского полузащитника Николы Моро, ранее выступавшего за загребское «Динамо».

Контракт с 22-летним хорватом подписан на пять лет.

Этим летом игрока хотели подписать несколько клубов, но Никола выбрал московское «Динамо». За наш клуб он будет выступать под восьмым номером. Футбольный клуб «Динамо» приветствует Николу Моро и желает успехов вместе с «бело-голубыми»! — сказано в сообщении клуба.

При этом сообщалось, что московский клуб предложил за игрока €10 млн.

Моро — уроженец Солина. Первой школой футбола для него стал клуб «Хайдук», но в итоге он стал выпускником академии загребского «Динамо».

Полузащитник ярко проявил себя во время юношеского чемпионата, когда за ним закрепился статус нового Модрича. Затем он какое-то время играл за второй состав, но потом закрепился в первой команде и очень быстро стал там ключевым игроком. Это позволило Моро попасть в сферу интересов серьёзных клубов из Европы.

Как писал NEWS.ru, полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Артур Мело попал в ДТП. За рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.