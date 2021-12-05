Непомнящий назвал Дзюбу хамом

Бывший главный тренер футбольной команды «Томь» Валерий Непомнящий в эфире YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский» назвал хамом нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу. По его словам, спортсмен не отличается манерами. При этом он отметил интеллектуальные способности форварда.

Мне повезло с ним (с Дзюбой. — NEWS.ru). И ему повезло, что он оказался в Томске. Не со мной, а просто. Ситуацией мы оба воспользовались, мне кажется, сполна. Артём — хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Я об этом не стесняюсь говорить, и, по-моему, он тоже знает. Но умный. Он умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу, — сказал Непомнящий.

Наставник отметил, что за последнее время Дзюба заметно повзрослел. Непомнящий также назвал Артёма конфликтным человеком, но пояснил, что разногласия у него появляются лишь теми, у кого нет чувства юмора.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». Известен по выступлениям за «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит». В составе «Томи» он находился в период с 2009 по 2010 год. Провёл за команду 35 матчей, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предположил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба был бы полезен национальной команде в матче с Хорватией в рамках заключительного тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Специалист заявил, что основания говорить подобное дают лидерские качества и форма, которую нападающий демонстрировал в ноябре.