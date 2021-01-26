Нападающий «Спартака» Нимели перешёл в хорватский клуб

https://static.news.ru/photo/d78c8c20-5fed-11eb-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Нэсси/wikipedia.org

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Либерии Сильванус Нимели перешёл в «Горицу», выступающую в высшей лиге чемпионата Хорватии, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Нимели пришёл в «Спартак» в феврале 2017 года. Он отыграл 108 матчей за «Спартак-2», забив 23 гола. В 2018 году он отыграл первый и единственный матч за основную команду «красно-белых».

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.

В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».