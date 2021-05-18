Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил гол ударом с 40 метров

https://static.news.ru/photo/0ffb914c-b803-11eb-9e32-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/edinson_cavani_fans

В матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между командами «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» был забит красивый гол.

На 15-й минуте встречи нападающий «красных дьяволов» Эдинсон Кавани пробил по воротам почти с центра поля (40 метров), забросив мяч за спину голкипера. Голевую передачу сделал Бруну Фернандеш.

К 40-й минуте «Манчестер Юнайтед» ведёт со счётом 1:0 (матч ещё не закончен). После 36-го тура «красные дьяволы» располагаются на второй строчке с 70 баллами в запасе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев прокомментировал слухи о переходе в «Барселону».