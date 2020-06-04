Нападающий «Алетико» приговорен к шести месяцам заключения

https://static.news.ru/photo/70431874-a65f-11ea-b206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Borsari/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Атлетико» Диегу Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы из-за неуплаты налогов, сообщает ESPN. Кроме того, он заплатил штраф в размере €543 тысяч.

Сам игрок признал себя виновным и заключил соглашение о замене шестимесячного тюремного заключения штрафом в €36 тысяч.

Испанский форвард обвинялся в неуплате налогов на сумму 1,37 млн с прибыли от имиджевых прав в 2014 году.

Ранее Коста в 2019 году заплатил заплатил 1,14 миллиона, чтобы погасить налоговую задолженность.

Ранее сообщалось, что мадридский футбольный клуб «Атлетико» сократил зарплату игрокам и тренерского состава на 70% из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru