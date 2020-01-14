https://static.news.ru/photo/bd790f1c-3766-11ea-b703-fa163e074e61_660.jpg Зе Луиш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуринью задумался над приобретением бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, который сейчас защищает цвета португальского «Порту».

56-летний специалист хочет взять форварда в аренду в связи с необходимостью усиления атакующей линии лондонского коллектива после травмы лидера Гарри Кейна, который выбыл на неопределённый срок, сообщает журналист Руи Сантос в эфире SIC Notícias .

Бразильского нападающего Неймара и русскую Instagram-модель Катерину Сафарову заподозрили в романе. Футболист и модель делали на публике вид, что они друзья, но на самом деле все знали об отношениях между ними, ранее писал NEWS.ru.