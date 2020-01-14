https://static.news.ru/photo/e072505a-374d-11ea-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бразильского нападающего Неймара и русскую Instagram-модель Катерину Сафарову заподозрили в романе. Футболист и модель делали на публике вид, что они друзья, но на самом деле все знали об отношениях между ними.

К такому выводу пришёл таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники. Катерина была гостьей на дне рождения Неймара в Париже, она же выкладывала совместные фото с нападающим «Пари Сен-Жермен». Девушка ездила на игры спортсмена.

@kat_safarova

Футболист комментировал публикации своей избранницы. На самом деле Катерина очень любит находиться в центре внимания, она часто ходит по клубам, где отдыхают знаменитости. Её не раз замечали в обществе футболистов и селебрити.

Катерине Сафаровой 21 год, она стала узнаваемой после испанского реалити-шоу, которое вышло на экран в начале года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар признался, что не чувствовал себя счастливым во французском коллективе, но сейчас сконцентрирован на результате. 27-летний форвард готов отдавать «на все 100 процентов», чтобы принести парижскому клубу победы, «особенно в Лиге чемпионов».