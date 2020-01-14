Бразильского нападающего Неймара и русскую Instagram-модель Катерину Сафарову заподозрили в романе. Футболист и модель делали на публике вид, что они друзья, но на самом деле все знали об отношениях между ними.
К такому выводу
Футболист комментировал публикации своей избранницы. На самом деле Катерина очень любит находиться в центре внимания, она часто ходит по клубам, где отдыхают знаменитости. Её не раз замечали в обществе футболистов и селебрити.
Катерине Сафаровой 21 год, она стала узнаваемой после испанского реалити-шоу, которое вышло на экран в начале года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар признался, что не чувствовал себя счастливым во французском коллективе, но сейчас сконцентрирован на результате. 27-летний форвард готов отдавать «на все 100 процентов», чтобы принести парижскому клубу победы, «особенно в Лиге чемпионов».
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