«Мой ребенок играл с украинским»: Футболист Жигулёв о жизни в Польше «Мой ребенок играл с украинским»: Футболист Жигулёв о жизни в Польше

Футболист Илья Жигулёв / Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский футболист Илья Жигулёв рассказал об этапе карьеры, когда он выступал за польский клуб «Заглембе». В интервью «Матч ТВ» воспитанник «Краснодара» признался, что не сталкивался в Польше с дискриминацией по национальному признаку.

Город, в котором я жил, маленький, спокойный. В коллективе не было дискриминации, хорошие отношения. Мы обсуждали это вопрос, все по-человечески общались. Я слышал очень много русской речи, украинцы, которые приезжали, всё равно разговаривали по-русски. Когда слышали, что я говорил по-русски, никаких вопросов не было ко мне. На детской площадке мой ребенок играл с украинским ребенком, мы разговаривали по-русски, но вопросов политики мы не затрагивали. Я ни с чем не сталкивался, — сказал Жигулёв.

Жигулёв в нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах за «Заглембе» во всех турнирах. Россиянин отличился двумя голевыми передачами. 20 апреля польский клуб объявил о расторжении контракта с 26-летним футболистом, который последний раз выходил на поле 18 февраля.

Ранее журналист и ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши по футболу провала на чемпионате мира 2022 года. Своё заявление он сделал во время эфира программы «Есть тема», запись которой доступна на YouTube-канале «Матч ТВ»