Миранчук укротил «быков»: «Локомотив» одержал вторую победу в РПЛ

Уже во втором туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) календарь турнира подарил болельщикам сразу два противостояния ведущих клубов страны: «Локомотив» в Черкизово принимал «Краснодар», а «Зенит» поехал в гости к «Ростову». NEWS.ru рассказывает, чем порадовали публику вторая и третья команды предыдущего чемпионата России.

Своя молодёжь вместо «старичков» и легионеров

Первое, за что цеплялся взгляд при изучении составов команд, — ни «железнодорожники», ни «быки» не спешат бросать в бой своих новичков. У москвичей среди запасных значились центральные защитники серб Слободан Райкович и Виталий Лысцов, а также белорусский форвард Виталий Лисакович, однако в стартовом составе оказались в основном знакомые все лица. Гости тоже пока держат в резерве бывшего игрока «Зенита» Игоря Смольникова, предпочитая иметь на правом фланге обороны проверенного бойца Сергея Петрова.

А радует в этой связи тот факт, что шанс выйти на поле с первых минут получают собственные молодые воспитанники. Скажем, проявил себя неплохо на финишном отрезке прошлого чемпионата полузащитник «Локо» Дмитрий Рыбчинский — и вот уже наставник Марко Николич не сомневается, доверяя ему место в стартовом составе. В поединке предыдущего тура с «Рубином» в Казани Рыбчинский был признан лучшим игроком, отдав две результативные передачи. Естественно, логично было ждать от Дмитрия, расположившегося на левом фланге полузащиты, новых эффектных и эффективных действий в матче с «Краснодаром».

Марко Николич Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В команде же Мурада Мусаева всё более значимую роль играет Даниил Уткин. Хавбек молодёжной сборной России уже закрепился в «основе» южан в минувшем сезоне, однако тренерский штаб постепенно и бережно расширяет тактический кругозор воспитанника клубной академии. Если раньше Даниил чаще действовал ближе к опорной зоне с акцентом на разрушение, то теперь всё чаще не стесняется брать на себя функции распасовщика и конструктора игры «Краснодара». Отчасти это связано и с возвращением в строй после травмы Юрия Газинского, который взял на себя значительную часть оборонительной работы в центре поля. Но нельзя не отметить и прогресс самого Уткина вкупе с хорошей спортивной наглостью, без которой трудно стать по-настоящему качественным футболистом.

Мурад Мусаев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В очном поединке будущие участники Лиги чемпионов использовали схожие тактические расстановки с четырьмя защитниками, двумя «опорниками» и единственным форвардом, которого поддерживало трио атакующих хавбеков. Однако вариации и перестроения по ходу игры у команд несколько различались. Если хозяева после потери мяча выстраивались на своей половине поля по схеме 4–4–2, то гости нередко возвращались к своим любимым 4–3–3. И при этом Вандерсон и Реми Кабелла, составляя трио нападающих с Маркусом Бергом, успевали ещё и меняться флангами.

Поначалу «чёрно-зелёные» выглядели активнее, больше владели мячом и даже сделали «заход на пенальти»: в одном из эпизодов Берг упал на газон, как показалось, после захвата за плечо рукой со стороны защитника «Локо». Однако арбитр Кирилл Левников, лично посмотрев видеоповтор, нарушения правил не усмотрел.

«Быки» доминируют — Миранчук решает

И после этого пошла примерно равная игра на неплохих скоростях и с обоюдными шансами для взятия ворот. Голкипер «быков» Матвей Сафонов вытащил несколько плотных ударов от Алексея Миранчука, Мачея Рыбуса и Рифата Жемалетдинова. А «Краснодару» не хватало точности при завершении, хотя Кристиан Рамирес и Кристоффер Олссон находились в убойных позициях.

Команда Мурада Мусаева в последние годы, хоть и завоевала статус топовой в РПЛ, но словно бы упёрлась в невидимую стену, которая не позволяет ей сделать ещё один шаг вперёд и по-настоящему бороться за титул. Это особенно явственно проявляется на европейской арене, где «быки» пока так и не прорвались в групповой этап Лиги чемпионов, да и в Лиге Европы показывают скромные результаты. Возможно, ближайшая еврокампания, в которой «Краснодару» нужно будет преодолеть лишь один квалификационный раунд, состоящий из одного матча, сломает наконец эту печальную традицию. А пока южанам необходимо ещё более чётко обозначать своё доминирование на территории РПЛ.

В первом туре стартовавшего чемпионата «чёрно-зелёные» сделали хорошую заявку на лидерство, разгромно победив в Уфе (3:0). Но теперь требовалось подтвердить свои амбиции в противостоянии с равным соперником, да ещё и на его поле. А в самой концовке первого тайма задача серьёзно усложнилась, поскольку «Локомотив» сумел открыть счёт. Атака москвичей не выглядела сверхопасной, однако высокое индивидуальное мастерство Алексея Миранчука превратило её в результативную. Полузащитник «Локо» технично принял не самую удобную передачу с правого фланга, мгновенно развернулся на 180 градусов и оказался лицом к лицу с Сафоновым. Отправить мяч в дальний угол ворот было уже несложно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умение правильно отреагировать на не совсем логичный исход первой половины встречи — это ведь тоже из обязательного джентльменского набора клуба, позиционирующего себя высоко. И у «Краснодара» оставался в запасе целый тайм, чтобы найти ещё более убедительные аргументы в атаке. Переворачивать игру не требовалось — она и так в большей степени была под контролем «быков». Нужно было точнее расставить акценты в завершении атак.

Мусаев, кстати, в перерыве не сделал ни одной замены, что может служить подтверждением того факта, что в целом игра подопечных его устраивала. Другое дело, что «Локомотив», получив преимущество в счёте, мог глубже сесть в оборону. И для преодоления этих редутов могло потребоваться куда больше усилий, креатива и разнообразия, нежели в первом тайме при нулях на табло.

«Краснодар» не спасся под песню Цоя

Впрочем, «железнодорожники», видимо, тоже репетируя грядущие лигочемпионские похождения, старались играть вторым номером «по-европейски» — с включениями прессинга, нацеленности на перехват в середине поля и попытками быстрого выхода в контратаки. И эта тактика порой выглядела даже более эффективной, чем несколько заторможенное краснодарское позиционное нападение.

Пока фанаты «красно-зелёных», совместив несовместимое (протесты против руководства клуба и дань памяти Виктора Цоя), распевали «Перемен! Мы ждём перемен!», москвичи создали суперголевой момент. После атаки левым флангом и поперечного паса вдоль линии штрафной на ударную позицию был выведен Фёдор Смолов. Однако, как выяснилось, забить в составе «Сельты» мадридскому «Реалу» и «Барселоне» ему было куда проще, чем пробить Сафонова.

Ближе к середине второго тайма оба наставника синхронно сделали замены, убрав с поля своих молодых талантов — Рыбчинского и Уткина. Видимо, сил ребятам на всю игру пока не хватает, тем более что в чемпионате начинается режим «два тура в неделю». При этом замена «Локо» явно была с акцентом на оборону — опорную зону укрепил Станислав Магкеев. Кстати, ещё один молодой воспитанник «красно-зелёного» клуба. А гости добавили в линию атаки Магомеда-Шапи Сулейманова.

Но по мере приближения конца матча острые атаки гостей становились всё более редкими, зато «железнодорожники» явно поймали кураж на контратаках. Однажды в забег на чужую половину поля отправился Гжегож Крыховяк, успевший уйти с мячом от выскочившего далеко за пределы штрафной площади Сафонова. Однако польский хавбек слишком сместился к боковой линии, откуда поразить опустевшие ворота было практически невозможно.

Концовка встречи запомнилась скорее не вялыми попытками отыграться совсем поникшего «Краснодара», а дебютом Лисаковича. Новобранец «Локо» вышел вместо Смолова буквально на пять минут, но сразу получил шанс забить. Сафонов выиграл у форварда эту дуэль и стал, пожалуй, лучшим игроком матча в составе гостей.

А лучшим игроком матча стал Алексей Миранчук, который фактически в одиночку укротил «быков» и добыл для своей команды совсем не очевидные три очка.