https://static.news.ru/photo/6bcc5afc-4db4-11ea-a829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Hartenfelser/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил уверенность, что матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербург пройдут на высоком уровне.

Матыцин провёл рабочую встречу с генеральным директором Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексеем Сорокиным и генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым. Они обсудили ход подготовки к чемпионату Европы.

Уверен, что и футболисты, и болельщики запомнят Петербург как один из самых ярких и гостеприимных 12 городов, принимающих Евро-2020, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов — организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, говорится в исследовании Booking.com. Рим (Италия) и Копенгаген (Дания) заняли вторую и третью строчку соответственно. На четвёртом месте — Баку (Азербайджан), замыкает пятерку Дублин (Ирландия), писал NEWS.ru.