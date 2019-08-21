Российский футбольный судья Алексей Матюнин не слышал оскорблений в адрес судей от главного тренера «Зенита» Сергея Семака после игры петербуржцев с грозненским «Ахматом». Рефери не прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), где разбирался этот эпизод.
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«Зенит» и «Ахмат» сыграли между собой в шестом туре Российской премьер-лиги 17 августа. Встреча завершилась вничью — 0:0. Обе команды остались крайне недовольны судейством. Тренер «Зенита» после матча оскорбил бригаду судей, его слова попали в запись трансляции.
Сергей Семак публично извинился за свою эмоциональную реакцию в сторону судейской бригады, как сообщал News.ru. КДК по итогам заседания дисквалифицировал наставника «Зенита» на два матча в рамках РПЛ, писал News.ru.