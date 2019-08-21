https://static.news.ru/photo/ac904d98-c43c-11e9-8899-fa163e074e61_660.jpg Алексей Матюнин Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Российский футбольный судья Алексей Матюнин не слышал оскорблений в адрес судей от главного тренера «Зенита» Сергея Семака после игры петербуржцев с грозненским «Ахматом». Рефери не прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), где разбирался этот эпизод.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники, Матюнин документально заверил, что не слышал слов Семака на футбольном поле и не имеет никаких претензий. Факт неявки рефери на заседание КДК РФС, по словам источников, подтверждает отсутствие конфликта между судьёй и тренером.

«Зенит» и «Ахмат» сыграли между собой в шестом туре Российской премьер-лиги 17 августа. Встреча завершилась вничью — 0:0. Обе команды остались крайне недовольны судейством. Тренер «Зенита» после матча оскорбил бригаду судей, его слова попали в запись трансляции.

Сергей Семак публично извинился за свою эмоциональную реакцию в сторону судейской бригады, как сообщал News.ru. КДК по итогам заседания дисквалифицировал наставника «Зенита» на два матча в рамках РПЛ, писал News.ru.