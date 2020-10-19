Матч РПЛ «Химки» — «Зенит» пройдёт при пустых трибунах

https://static.news.ru/photo/dec1b496-1201-11eb-ba70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей. Такая мера будет принята в соответствии с постановлением, подписанным губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, документ регламентирует проведение спортивных мероприятий в регионе без зрителей с 21 октября по 7 ноября. Матч «Химки» — «Зенит» запланирован на 1 ноября.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ведомство не готово говорить о переносе матчей из Химок в другой регион. По его словам, запрет на посещение зрителями мероприятий является временным.

Пока что не рассматриваем идею переноса матчей в другой регион. Да и не понимаем, какой регион более безопасный. Это временная мера, дальше будем принимать решение: снятие ограничений или же продление. Всё зависит от эпидемиологической ситуации, — цитирует Терюшкова «Чемпионат.com».

Отмечается, что РПЛ находится в постоянном контакте с Российским футбольным союзом (РФС) и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер. Напомним, ряд матчей российского первенства в нынешнем сезоне уже проходил без зрителей в связи с мерами безопасностями, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в матче 11 тура РПЛ «Химки» на своем поле уступили московскому «Спартаку» со счетом 2:3. Свой первый мяч за «красно-белых» забил Александр Кокорин, реализовав пенальти. Кроме того, за «Спартак» дебютировал арендованный у «Челси» Виктор Мозес. В свою очередь, в составе «Химок» забитым мячом отметился Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат как раз «Спартаку».

«Красно-белые» после 11 туров набрали 24 очка — как и «Зенит». Эти две команды делят первенство в турнирной таблице РПЛ, однако петербуржцы располагаются выше благодаря дополнительным показателям. В 12-м туре «Спартаку» предстоит выездной матч против «Краснодара». «Зенит» же дома встретится с казанским «Рубином». «Химки» с шестью очками находятся на 14-м месте, их ближайшим соперником станет «Ростов».