Мать арбитра Казарцева пожаловалась на травлю из-за скандального судейства

https://static.news.ru/photo/1d849a96-de4e-11ea-a29c-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Мать российского арбитра Василия Казарцева пожаловалась на травлю после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».

По её словам, семья арбитра столкнулась с настоящими испытаниями.

После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому. Васиному папе 75 лет, мне — 64. У нас есть бабушка — 87 лет. Скорая помощь все эти дни от неё не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всё услышала и узнала, плачет каждый день, — рассказала мать Казарцева в беседе с «Фонтанкой».

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

После окончания игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

10 августа руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин, а также Казарцев и Еськов выступили в эфире «Матч ТВ» с объяснениями. Так, Калошин заявил, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «красно-белых», так как имел место контакт футболистов. В свою очередь Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.

В минувшую среду, 12 августа, экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочными решение Казарцева и действия Еськова в том эпизоде. По мнению ЭСК РФС, Еськов должен был вмешаться в ситуацию с назначением второго пенальти и подсказать главному арбитру правильное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что Казарцев отстранён от работы, заявил генсекретарь РФС Александр Алаев.