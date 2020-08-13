Арбитра Василия Казарцева отстранили от работы

https://static.news.ru/photo/b7243f7e-dd83-11ea-8321-fa163e074e61_660.jpg Василий Казарцев, архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев отстранён от работы, решения по Алексею Еськову пока что нет, заявил генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Мы понимаем и оцениваем проблему, сами решим, как её исправить. Мы готовы действовать жёстко и наказывать за серьёзные ошибки. Но нельзя, чтобы судьи постоянно жили под давлением, потому что это точно не улучшит качество судейства. РФС готов защищать их от несправедливых обвинений, — отметил Алаев в интервью РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

После окончания игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

10 августа руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин, а также Казарцев и Еськов выступили в эфире «Матч ТВ» с объяснениями. Так, Калошин заявил, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «красно-белых», так как имел место контакт футболистов. В свою очередь Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.

В минувшую среду, 12 августа, экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочными решение Казарцева и действия Еськова в том эпизоде. По мнению ЭСК РФС, Еськов должен был вмешаться в ситуацию с назначением второго пенальти и подсказать главному арбитру правильное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что комментатор Александр Шмурнов, в прямом эфире раскритиковавший судей за пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи», пропустит второй тур РПЛ.