Масалитин о шансах ЦСКА в Лиге Европы: «армейцы» играют нестабильно

https://static.news.ru/photo/3ef6af9a-04ad-11eb-98f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Валерий Масалитин считает, что у «армейцев» хорошие шансы на выход из группы Лиги Европы.

Шансы у ЦСКА очень хорошие, если, конечно, команда покажет игру. Очень многое будет зависеть от игр на выезде, как раз «красно-синие» так и начинают. Если ЦСКА поставит задачу выйти, то без разницы, где побеждать — дома или в гостях, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Однако вспоминая прошлый сезон, подопечные Виктора Гончаренко ставили перед собой ровно такую же задачу, но так и не смогли её осуществить, оставшись за бортом европейского турнира.

Да, тут действует крылатое выражение Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это наша жизнь, мы видим, что ЦСКА пока не всегда выступает стабильно. Многое зависит от того, как психологически к этим соперникам подойдут футболисты, — заключил он.

Cоперниками «красно-синих» стали «Динамо» Загреб (Хорватия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Вольфсбергер» (Австрия).

ЦСКА стал единственным клубом от России, принимающим участие в Лиге Европы. Ранее «Ростов» упустил возможность сыграть в европейском турнире, проиграв в матче третьего квалификационного раунда израильскому «Маккаби» из Хайфы — 1:2 (1:1). Кроме того, московское «Динамо» в борьбе за выход в основную стадию ЛЕ проиграло во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Локомотиву» (Тбилиси), писал NEWS.ru.