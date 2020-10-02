Масалитин о шансах ЦСКА в Лиге Европы: «армейцы» играют нестабильно

Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Валерий Масалитин считает, что у «армейцев» хорошие шансы на выход из группы Лиги Европы.
Шансы у ЦСКА очень хорошие, если, конечно, команда покажет игру. Очень многое будет зависеть от игр на выезде, как раз «красно-синие» так и начинают. Если ЦСКА поставит задачу выйти, то без разницы, где побеждать — дома или в гостях, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.
Однако вспоминая прошлый сезон, подопечные Виктора Гончаренко ставили перед собой ровно такую же задачу, но так и не смогли её осуществить, оставшись за бортом европейского турнира.
Да, тут действует крылатое выражение Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это наша жизнь, мы видим, что ЦСКА пока не всегда выступает стабильно. Многое зависит от того, как психологически к этим соперникам подойдут футболисты, — заключил он.
Cоперниками «красно-синих» стали «Динамо» Загреб (Хорватия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Вольфсбергер» (Австрия).
ЦСКА стал единственным клубом от России, принимающим участие в Лиге Европы. Ранее «Ростов» упустил возможность сыграть в европейском турнире, проиграв в матче третьего квалификационного раунда израильскому «Маккаби» из Хайфы — 1:2 (1:1). Кроме того, московское «Динамо» в борьбе за выход в основную стадию ЛЕ проиграло во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Локомотиву» (Тбилиси), писал NEWS.ru.
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