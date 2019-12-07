https://static.news.ru/photo/56804860-1908-11ea-a158-fa163e074e61_660.jpg Фото: FCKrasnodar/facebook.com

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл с московским ЦСКА вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч в игре на 15-й минуте забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Нападающий «Краснодара» Ари сравнял счёт на 63-й минуте. Именно он был признан лучшим игроком матча.

Активные фанаты обоих клубов покинули трибуны после первого тайма в знак солидарности с болельщиками «Спартака».

«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. ЦСКА занимает третье место, имея на одно очко меньше.