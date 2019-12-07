Футбольный клуб «Краснодар» сыграл с московским ЦСКА вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч в игре на 15-й минуте забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Нападающий «Краснодара» Ари сравнял счёт на 63-й минуте. Именно он был признан лучшим игроком матча.
Активные фанаты обоих клубов покинули трибуны после первого тайма в знак солидарности с болельщиками «Спартака».
«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. ЦСКА занимает третье место, имея на одно очко меньше.
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Арсенал» (Тула) с крупным счётом победили своих соперников в матчах 19-го тура чемпионата России,
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