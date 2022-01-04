«Краснодар» отправил в отставку главного тренера Ганчаренко

Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников, говорится в сообщении клуба в Twitter. Ганчаренко возглавлял «Краснодар» с апреля 2021 года, его контракт был рассчитан до 2023 года.

Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича​, — говорится в сообщении.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги c 29 очками. Ближайший матч команда проведёт с «Локомотивом» в феврале.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Руй Витория не согласен с решением руководства московского «Спартака» и отказывается расторгать контракт с клубом. По этой причине итальянец Паоло Ваноли не может возглавить команду.

Витория известен по работе с португальскими командами «Фатима», «Пасуш де Феррейра», «Витория» и «Бенфика», а также «Ан-Насром» из Саудовской Аравии. Летом 2021 года португалец возглавил «Спартак». Под его руководством «красно-белые» провели 26 матчей, в которых одержали девять побед, потерпели 11 поражений и восемь раз сыграли вничью. В последней встрече «красно-белые» разгромно уступили «Сочи» — 0:3.