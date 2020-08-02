«Космическая»: Мостовой оценил зарплату Кокорина в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/2493557e-d530-11ea-b59b-fa163e074e61_660.jpg Александр Мостовой Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о контракте между Александром Кокориным и московским «Спартаком». По его словам, 29-летний форвард не стоит тех денег, которые ему обещаны договором, а он предусматривает, по версии ряда СМИ, зарплату в €3 млн в год и €2 млн подъёмных.

Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись вдоволь, это происходило в Российской премьер-лиге с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя за такие деньги, которые считаются в Европе космическими, — цитирует Мостового Rusfootball.

Он считает виновными в появлении контрактов с такими заоблачными цифрами не игроков, а тех, кто им платит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что болельщики и просто неравнодушные пользователи Сети неоднозначно оценили переход нападающего Александра Кокорина в московский футбольный клуб «Спартак». В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1».