Футбольный клуб «Зенит» впервые за семь лет обыграл московский «Спартак» в гостях. Матч восьмого тура Российской премьер-лиги 2019/20 закончился в пользу гостей с минимальным счётом 1:0.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским «Спартаком»:

— Тяжёлая, нервная и не столь зрелищная игра, как хотелось бы болельщикам, но мы хотели сыграть как можно строже в обороне, потому что главное оружие «Спартака» — быстрые атаки. Кроме того, соперник летом усилился несколькими хорошими игроками. Удалось их сдержать, если не считать нескольких опасных штрафных. Во втором тайме действовали ниже, отдали преимущество «Спартаку», но всё же смогли создать несколько моментов. Жаль, не удалось их реализовать, а то в концовке могло быть полегче.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Начиная примерно с 60-й минуты ваши игроки стали активно затягивать время. Это была ваша установка или их инициатива?

— Вообще без комментариев. Если вы расстроены поражением любимой команды, то вы вправе переживать.

— С чем связано такое количество штрафных ударов вблизи ваших ворот?

— В опорной зоне с Сашей Ерохиным была в последнее время определённая проблема. Но мы старались внимательно действовать по проникающим передачам соперника, но не всегда успевали. Зачастую запаздывали наши защитники и полузащитники и не могли сыграть накоротке. Главное — был VAR, который позволил пройти встрече спокойнее, чем предыдущие матчи.

— Кого могли бы выделить по такой игре и какие баллы по зрелищности матча можете дать?

— Выделю всех ребят. Нужно сказать, что сейчас достаточно непростое время и очень важные игроки выбыли из строя — Дриусси и Малком, Сердар Азмун всю неделю не тренировался, Шатов, Кузяев и Ерохин только набирают форму. Состав периодически меняется, что сказывается и на зрелищности. Того же Жиркова пришлось передвинуть ближе к атаке, хотя он сыграл замечательно, как и все ребята. Красота и качество ещё придут, а пока нам было крайне важно победить.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Можно сказать, что команде помог VAR, так как большинство не увидело, из-за чего отменили гол Бакаева?

— Этот момент сразу заметили все мои игроки, которые и указали на это главному арбитру, который как раз ничего не увидел. Я был уверен, что гол отменят. Хорошо, что есть система видеоповторов и помогает разобраться в подобных ситуациях — эта система ни за кого не играет, а помогает увидеть. Я давно говорил, что VAR снизит количество конфликтных ситуаций.

— Как оцените гол Жиркова? Он забивает крайне редко, но часто «Спартаку». Так случайно вышло или это наигранное подключение?

— Ничего случайного в футболе не бывает. Все команды готовятся друг к другу, те позиции, в которых есть проблемы, укрепляют, изучают соперника, ищут слабые стороны и стараются ими воспользоваться. Что мы и сделали. Так что его нахождение было абсолютно не случайным. А то, что сам удар получился шикарным, — факт, и Юра вряд ли бы забил такие десять из десяти. Ему улыбнулась удача.

— Насколько важно было, что у «Спартака» было два дня отдыха, а у вашей команды — три?

— Никак это не сказалось. Мы играли в таком же режиме в прошлом году и подошли к паузе на первом месте. Есть проблемы, которые касаются подготовки. К тому же у «Спартака» вышло несколько футболистов, не задействованных с «Брагой», — Тиль и Ларссон. Если вы вспомните прошлый год, через два на третий мы играли с ЦСКА и «Спартаком» после «Бордо» и «Мольде».

Для того чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации Лиги Европы. Я не увидел, что «Спартак» выглядел хуже нас. У всех одинаковые проблемы. Игрокам даже легче играть в таком режиме, чем тренироваться, особенно если они к этому привыкли, по моему мнению.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Существует правило, что замена должна проводиться через ближнюю бровку.

— Да, с этого сезона ввели такое правило.

— Почему ваши игроки проходили не через ближний фланг?

— Надо этот вопрос адресовать арбитру. Что касается Юры Жиркова, он был на дальнем фланге и должен был уйти там. Но если арбитр не обратил внимание, то вопрос к нему.

— Впереди паузы на матчи сборных. Как оцените стартовый отрезок «Зенита»?

— С точки зрения качества игры и по владению, и созданию моментов — всё неплохо. Мы провели все матчи на хорошем уровне. Да, немного хромает реализация. Где-то не повезло, где-то сказались судейские ошибки. Почти во всех матчах, в которых теряли очки, выглядели лучше соперника: с «Краснодаром» и «Ахматом» мы играли лучше, с «Уфой» могли выиграть, но сделали много ненужных ошибок. Что ж, где-то потеряли очки, где-то приобретем. Сезон длинный.

К наставнику «красно-белых» после дерби двух столиц было много вопросов. Олег Кононов вопреки негативу продолжает строить «новый «Спартак», о чём ещё раз напомнил и снова взял вину на себя:

— В первом тайме мы имели значительное преимущество. К сожалению, угловой и гол Жиркова привёл к обидному 0:1. Второй тайм был равный. У нас был сложный график, который сказался на встрече. Но это моё субъективное мнение. Ребята играли, старались, по статистике мы превзошли «Зенит» — по ударам, по владению, по моментам. Только досада от этого проигрыша. Ребята всё осознают, что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный для нас матч. Нацелены на дальнейшую серьёзную работу. Команда будет прогрессировать.

— После матча с «Брагой» вы говорили, что не хватило игроков, которые не смогли принять участия. Эти ребята вышли против «Зенита». Чего же не хватило?

— В этом матче они играли, но нам не хватило голов, мы не смогли забить.

— Показалось, что действительно, владели мячом и давили больше «Зенита», но впереди никого не было. Не кажется, что проблема нападающего стоит острее, чем проблема опорного полузащитника?

— Мысль у нас была, вам так показалось. Мы просто не доводили все передачи до конца, нанесли достаточно ударов по воротам соперника. «Зенит» очень много фолил. Мы не доработали стандартные положения.

Сергей Лантюхов/News.ru

— После ухода Фернандо есть человек, кто способен исполнять штрафные удары, чтобы попасть в створ ворот? Есть ли люди, которые реально, выходя на замену, способны усилить игру?

— Будем работать как над тем, чтобы исполнять штрафные — эти игроки есть — просто у Шюррле и Джикии не получились удары, особенно у Георгия. Что касается игроков, которые будут выходить на замену. Это очень важно в игре. Всё в работе. Надо доводить до идеала.

— Очень часто так получается, что на ударную позицию выходит Рома Зобнин. Это не самая сильная его сторона — удар. Не кажется вам это странным и можно ли это как-то поменять?

— Это футбол, игра. Я не могу прям сейчас взять и поменять того, кто выходит на ударную позицию и открывается. Он играет в той зоне, где ему комфортно. Понятно, что в первую очередь надо исполнять, забивать.

— Почему предпочли в нападении Шюррле вместо Понсе? Заранее ли планировали выход Понсе на замену или так получилось случайно?

— Шюррле нужен был именно в этой зоне. Понсе планировался как усиление, чтобы он смог добавить остроты и креатива, когда соперник устанет. Я этого хотел как тренер. Но, к сожалению...

Точно так же, как и Мельгарехо. Если бы он реализовал удар, то результат мог сложиться по-другому, но прекрасно сыграл Андрей Лунёв. А судья ошибочно зафиксировал офсайд.

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— В последний матчах бросается в глаза, что «Спартак» очень много бьёт по воротам: 28 ударов, из которых девять в створ в матче против «Крыльев Советов», против ЦСКА — 18, против «Зенита» — 13. Причём не всегда это подготовленные удары с разных дистанций. Тренерская установка? И не кажется ли вам, что Шюррле слишком много берёт на себя и излишне часто бьёт по воротам?

— Футбол состоит, в первую очередь, из голов, которые забиваются с ударов. В большинстве своём в сезоне мы видели, что чтобы обыграть соперника, надо играть средними и короткими передачами или же один в один, из пределов штрафной площади. Если есть такие возможности, наши игроки пользуются этим, мы это дополнительно отрабатываем.

Я не согласен [что Шюррле часто бьёт по воротам]. То, что ребята бьют по воротам — хорошо. Осталось реализовать те удары, которые есть. Это когда-нибудь закончится, мы перестраиваемся на молодых игроков. С учётом новичка мы будем думать что-то по тактическим схемам.

У нас, к сожалению, Резиуан Мирзов только начал набирать форму, но в игре с «Брагой» ему нанесли жёсткую травму, у него повреждение связок и кости. Очень жаль, что эти травмы скашивают игроков. И как бы на него не накидывались, я защищаю Мирзова. Каждому игроку сложно войти в «Спартак», но он боец, который за короткий срок набрал хорошую форму.

— Не было желания выпустить Понсе раньше 64-й минуты?

— Есть нюансы с тем, что несколько игроков выпали по болезни, многие против «Зенита» выходили с температурой, что тоже сказалось. Желание было изменить ход встречи, но получилось так, как получилось. Всегда буду говорить: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Мы проиграли, и я принимаю этот проигрыш на себя.