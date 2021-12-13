«Команда Семака выглядит помощнее»: Билялетдинов о шансах «Зенита» в ЛЕ

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что сейчас санкт-петербургский «Зенит» выглядит мощнее испанского «Бетиса» — соперника в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы. Но за два месяца ситуация может измениться. По словам полузащитника, «Бетис» — неплохая команда, которая отличается хорошим контролем мяча.

«Бетис» — очень неплохая команда, с ними легко точно не будет. Все испанские команды отличаются хорошим контролем мяча, хорошими атакующими действиями. С ними нужно будет внимательно действовать. Но мы смотрим на ситуацию с позиции сегодняшнего дня. Сейчас команда Сергея Семака выглядит помощнее, но за два месяца многое может измениться, — сказал Билялетдинов в разговоре с NEWS.ru.

Первый матч противостояния между «Зенитом» и «Бетисом» пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 17 февраля. Вторая встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» 24 февраля.

Ранее сообщалось, что жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут повторно из-за технической ошибки, допущенной при процедуре. «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» были помещены в одну корзину, хотя этого не должно было быть, так как команды встречались друг с другом на групповой стадии.