https://static.news.ru/photo/0375b438-c1ca-11e9-9723-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Число людей, занимающихся всеми разновидностями футбола в России, составляет около одного миллиона человек. Об этом сообщил министр спорта страны Павел Колобков на встрече с участниками форума «Машук-2019» в Пятигорске.

Глава ведомства добавил, что роль в популяризации вида спорта играют площадки, построенные в стране к чемпионату мира 2018 года. Кроме того, в городах, где в рамках этого масштабного мероприятия прошли матчи, организуются академии футбола.

Ранее News.ru писал, что фанаты футбольного клуба ЦСКА поддержали игроков команды накануне матча шестого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».