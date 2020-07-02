Кокорину нужно заплатить 25 млн рублей, чтобы сыграть в матче с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/6ecd4b9e-bc77-11ea-83a9-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Участие нападающего футбольного клуба «Сочи» Александра Кокорина в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» стоит порядка 25 млн рублей.

Отмечается, что эта сумма в два с половиной раза больше, чем весной 2018 года заплатил петербургской команде «Арсенал» за возможность выйти на поле Артёму Дзюбе в составе тульского клуба, сообщает «Спорт-экспресс».

«Зенит» в 25-м туре чемпионата России добыл выездную победу у «Тамбова» (2:1) в компенсированное время, писал ранее NEWS.ru. Благодаря этой победе «Зенит» продлил беспроигрышную серию в турнире до 14 матчей. Клуб из Санкт-Петербурга упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 59 очков.