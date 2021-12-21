Кокорин расстался с женой

Жена нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова в Instagram рассказала о расставании с мужем. Девушка заявила, что они никогда не были официально женаты, а сейчас их пути совсем разошлись.

В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно, — написала Валитова.

Летом Кокорин и Валитова отписались друг от друга в Instagram. Тогда девушка опубликовала несколько сторис, в которых рассказала о предательстве со стороны близкого человека.

Ранее сообщалось, что Кокорин в скором времени может покинуть команду. Коллектив не заинтересован в продолжении сотрудничества с нападающим, а в числе возможных претендентов на игрока называются клубы из России и Катара.