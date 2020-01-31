https://static.news.ru/photo/f0719aba-440e-11ea-a8a0-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал возможном варианте развитии своей карьеры.

У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен, — сказал Кокорин в эфире телеканала «Звезда».

Футболист подчеркнул, что будет принимать решение о переходе в другой клуб после официального заявления клуба, а пока Кокорин поедет на сбор с «Зенитом-2».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался переходить в «Сочи» до конца сезона на правах аренды. Впоследствии форвард не отправился на вторые сборы в Испанию с основной командой и был переведён в «Зенит-2».

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится к южной команде во время сборов в Турции, ранее писал NEWS.ru.