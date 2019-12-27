https://static.news.ru/photo/7f17066a-28ad-11ea-bc8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут договориться о расширении числа участников чемпионата на общем собрании РПЛ в январе при поддержке Российского футбольного союза (РФС).

В январе на общем собрании клубов премьер-лиги обсудим этот вопрос, может быть, клубы договорятся о расширении, если Российский футбольный союз их поддержит, — цитирует гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова РИА Новости.

Ранее исполком РФС принял решение увеличить наказание за публичную критику представителей клубов в адрес арбитров. Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение им грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, писал NEWS.ru.