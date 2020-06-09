Клубы хотят начать новый сезон чемпионата России по футболу 9-10 августа

https://static.news.ru/photo/cc67f9b2-aa51-11ea-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выразили желание начать новый сезон чемпионата России 9-10 августа, сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Прозвучали пожелания клубов, что хорошо бы начать новый чемпионат России не 2-3 августа, а на неделю позже — 9-10 августа, — приводит слова Дюкова РИА Новости.

Глава союза добавил, что конкретная дата будет определена позже, так как лига должна определится в какие сроки она хочет начать сезон. Первоначально новый сезон РПЛ был запланирован на 2 или 3 августа, но этот вопрос, как сообщил Дюков, не обсуждался на Исполкоме РФС.

Ранее Дюков заявил, что было принято решение не включать VIP-ложи на матчах РПЛ в 10% от заполняемости стадиона, писал NEWS.ru.