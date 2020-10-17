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Клуб «Сантос» расторг контракт с Робиньо из-за дела об изнасиловании

11:54, 17 октября 2020
Робиньо Робиньо Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бразильский футбольный клуб «Сантос» расторг контракт с экс-нападающим мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо из-за дела о групповом изнасиловании албанской девушки, возбуждённого в отношении игрока в 2017 году. Разбирательства проходят на территории Италии. Об этом сообщается на официальной странице «Сантоса» в социальной сети.

В деле фигурируют несколько обвиняемых, суд рассматривает апелляции каждого из них. Следовательно, процесс может длиться очень долгое время.

В 2018 году итальянский суд заочно приговорил Робиньо к девяти годам лишения свободы. Согласно версии следствия, в январе 2013 года он стал соучастником группового изнасилования на дискотеке в Милане.

«Сантос» и Робиньо по взаимному согласию решили приостановить действие контракта, подписанного 10 октября, чтобы игрок мог уделять всё внимание разбирательствам, которые проходят в Италии, — сообщается на странице клуба в Twitter.

Как передавал NEWS.ru, порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) рассказала детали группового изнасилования, которому подверглись она и её подруга Эмили на яхте в Геленджике. По заявлению актрисы, трое насиловавших их мужчин остались на свободе.

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