Клуб «Сантос» расторг контракт с Робиньо из-за дела об изнасиловании

https://static.news.ru/photo/ef0cf9f2-1056-11eb-a698-fa163e074e61_660.jpg Робиньо Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бразильский футбольный клуб «Сантос» расторг контракт с экс-нападающим мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо из-за дела о групповом изнасиловании албанской девушки, возбуждённого в отношении игрока в 2017 году. Разбирательства проходят на территории Италии. Об этом сообщается на официальной странице «Сантоса» в социальной сети.

В деле фигурируют несколько обвиняемых, суд рассматривает апелляции каждого из них. Следовательно, процесс может длиться очень долгое время.

NOTA Ã IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no Ãºltimo dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na ItÃ¡lia. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

В 2018 году итальянский суд заочно приговорил Робиньо к девяти годам лишения свободы. Согласно версии следствия, в январе 2013 года он стал соучастником группового изнасилования на дискотеке в Милане.

«Сантос» и Робиньо по взаимному согласию решили приостановить действие контракта, подписанного 10 октября, чтобы игрок мог уделять всё внимание разбирательствам, которые проходят в Италии, — сообщается на странице клуба в Twitter.

Как передавал NEWS.ru, порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) рассказала детали группового изнасилования, которому подверглись она и её подруга Эмили на яхте в Геленджике. По заявлению актрисы, трое насиловавших их мужчин остались на свободе.