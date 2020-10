Клуб «Сантос» расторг контракт с Робиньо из-за дела об изнасиловании

Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

В деле фигурируют несколько обвиняемых, суд рассматривает апелляции каждого из них. Следовательно, процесс может длиться очень долгое время.

NOTA À IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.