Клиент букмекерской компании потерял миллион после матча «Спартак» — «Сочи»

https://static.news.ru/photo/a414a990-db09-11ea-bb5e-fa163e074e61_660.jpg Матч «Спартак»-«Сочи» Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Клиент букмекерской компании сделал ставку на победу «Спартака» в матче с «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и потерял один миллион рублей.

Об этом пишет «Рейтинг Букмекеров». Так, встреча началась ожидаемым доминированием «Спартака»: на 8-й минуте матча 23-летний нападающий Александр Соболев забил гол в ворота «Сочи» и посвятил его умершей матери. Через две минуты забил гол Джордан Ларссон. На 15-й минуте игры арбитр Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота красно-белых. В составе сочинской команды отличился Дмитрий Полоз.

На последних минутах игры рефери решил добить «Спартак» и назначил ещё один пенальти. После матча судейский комитет РФС признал ошибку в данном эпизоде, однако полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сумел сравнять счёт — игра закончилась ничьёй со счётом 2:2.

Во втором туре красно-белым 14 августа предстоит дома сыграть с «Ахматом». Начало игры намечено на 20:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил Леонида Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России.

Так, в ночь на 10 августа Дюков и Федун провели разговор, в ходе которого последний выразил возмущение судейскими решениями в матче «Спартак» — «Сочи».

В частности, президент «Спартака» в ходе беседы пожаловался, что судьи намеренно ошибаются в матчах с участием «красно-белых».