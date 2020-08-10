Клиент букмекерской компании потерял миллион после матча «Спартак» — «Сочи»

Клиент букмекерской компании сделал ставку на победу «Спартака» в матче с «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и потерял один миллион рублей.
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На последних минутах игры рефери решил добить «Спартак» и назначил ещё один пенальти. После матча судейский комитет РФС признал ошибку в данном эпизоде, однако полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сумел сравнять счёт — игра закончилась ничьёй со счётом 2:2.
Во втором туре красно-белым 14 августа предстоит дома сыграть с «Ахматом». Начало игры намечено на 20:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил Леонида Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России.
Так, в ночь на 10 августа Дюков и Федун провели разговор, в ходе которого последний выразил возмущение судейскими решениями в матче «Спартак» — «Сочи».
В частности, президент «Спартака» в ходе беседы пожаловался, что судьи намеренно ошибаются в матчах с участием «красно-белых».
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