Кавазашвили: Дзюба потерял талант в «Спартаке», где его гнобили

https://static.news.ru/photo/7b248530-155e-11ea-8eb2-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Анзор Кавазашвили считает, что в Российской премьер-лиге нет достойных центральных нападающих. Именно по этой причине форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба является лучшим.

У нас нет центрального нападающего. Вообще. Дзюба — один единственный игрок, именно поэтому он лучше других. Если бы он играл в ту пору, когда мы выступали в СССР, то попал бы в десятку, но лучшим бы не стал, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, по стилю игры Дзюба — «талантливый мальчик», тем не менее этот самый талант он давно потерял.

Он его (талант. — NEWS.ru) потерял в «Спартаке», где Артёма постоянно гнобили, бесконечно выгоняли и отдавали в аренду, не ставили в основной состав, оставляли в резерве. Ему повезло, что попал в «Зенит», где ярко заиграл. Но время уже поджимает, скоро надо повесить бутсы и попрощаться с обществом, — добавил он.

Кроме того, экс-голкипер считает, что лучшего игрока в «Зените» больше нет. Если бы Дзюбы не было, Сердар Азмун никогда бы не забивал. По его словам, именно оставшийся талант Дзюбы помогает тому забивать.

31-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. 31 января 2018 года он был отдан в аренду в тульский «Арсенал», летом этого же года вернулся обратно в «Зенит».

Ранее солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков отреагировал на пение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и предложил ему спеть дуэтом, писал NEWS.ru.