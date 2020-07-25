Лидер группы «Руки Вверх» предложил Дзюбе совместно спеть

https://static.news.ru/photo/b0292d48-cf68-11ea-a6f5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жуков Фото: sezhukov/instagram.com

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков отреагировал на пение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и предложил ему спеть дуэтом.

Артём Дзюба, ну что, может, уже дуэт? — написал Жуков на своей странице в Instagram.

Он разместил видео, на котором форвард в самолёте напевает песню «Ай-яй-яй» после финала Кубка России, когда «Зенит» обыграл «Химки» со счётом 1:0.

Финальная встреча Кубка России прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Единственный мяч был забит Дзюбой с пенальти на 84-й минуте.

31-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. 31 января 2018 года он был отдан в аренду в тульский «Арсенал», летом этого же года вернулся обратно в «Зенит».

NEWS.ru писал, что игроки «Зенита» на вручении Кубка России разбили трофей.