Кассано прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

https://static.news.ru/photo/f80a02fe-5feb-11eb-9a30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано отреагировал на переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Супер. Я написал Даниэле Праде, что он привёз крутого игрока, — отметил Кассано, слова которого приводит Firenze Viola.

Как сообщается, за Кокорина заплатят €4 млн. Футболист подпишет контракт, рассчитанный до 2024 года.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.