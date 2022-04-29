Каррера выразил готовность возглавить «Спартак» в следующем году Массимо Каррера: бы хотел вернуться в «Спартак» через год

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности возглавить команду. В интервью «РБ Спорт» итальянец заявил, что готов вновь работать в московском коллективе уже в следующем году.

Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием! — сказал Каррера.

Ранее 57-летний специалист выразил уверенность, что красно-белые никогда не смогли бы занять место в десятке лучших команд Серии A.

Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год и сумел привести команду к титулу чемпиона России впервые за 16 лет. В 2017 году под руководством итальянского тренера клуб выиграл Суперкубок России. После завоевания «красно-белыми» чемпионства из-за разногласий с руководством клуба и некоторыми игроками команды он оставил свой пост.